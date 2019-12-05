Шайбы Анисимова и Наместникова помогли "Оттаве" обыграть "Эдмонтон"

В Эдмонтоне завершилась встреча очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Ойлерз" и "Оттава Сенаторз". Гости добились уверенной победы со счетом 5:2. В этом им помогли российские форварды Владислав Наместников и Артем Анисимов.

Россияне записали на свой счет по заброшенной шайбе. Кроме того, Наместников один раз ассистировал партнерам. Также за "Оттаву" отличились Коннор Браун, Тайлер Эннис и Энтони Дюклер. В составе хозяев льда авторами голов стали Джуджхар Хаира и Оскра Клефбом.

"Оттава" прервала серию из пяти поражений и занимает 14-е место в Восточной конференции. "Эдмонтон" идет вторым на Западе.