Новости Спорт

Все видео этой рубрики
5 декабря 201908:36

Шайбы Анисимова и Наместникова помогли "Оттаве" обыграть "Эдмонтон"

Twitter / Ottawa Senators

В Эдмонтоне завершилась встреча очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Ойлерз" и "Оттава Сенаторз". Гости добились уверенной победы со счетом 5:2. В этом им помогли российские форварды Владислав Наместников и Артем Анисимов.

Россияне записали на свой счет по заброшенной шайбе. Кроме того, Наместников один раз ассистировал партнерам. Также за "Оттаву" отличились Коннор Браун, Тайлер Эннис и Энтони Дюклер. В составе хозяев льда авторами голов стали Джуджхар Хаира и Оскра Клефбом.

"Оттава" прервала серию из пяти поражений и занимает 14-е место в Восточной конференции. "Эдмонтон" идет вторым на Западе.

Сейчас

08:18

В Москве арестовали девять человек по подозрению в терроризме

07:35

Pantone назвал главный цвет 2020 года

06:51

Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

05:13

В Уссурийске горит двухэтажное офисное здание

04:47

Нелегальной парковке бой: в ЦАО Москвы начинает работать мобильное приложение "Помощник Москвы"

04:17

"Спокойной ночи, малыши!" отмечает 55-летний юбилей премьерой мультсериала "Супер-ралли"

02:51

В Польше на горнолыжном курорте от взрыва газа обрушился трехэтажный дом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медведев подведет итоги 2019 года в разговоре с журналистами 20 телеканалов

Медведев подведет итоги 2019 года в разговоре с журналистами 20 телеканалов

8 минут назад
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

43 минуты назад
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

2 часа назад
Слушания по делу Трампа: демократам советуют не заниматься "охотой на ведьм"

Слушания по делу Трампа: демократам советуют не заниматься "охотой на ведьм"

3 часа назад

Трансляции

11:55

Разговор с Дмитрием Медведевым
14:00

Вручение премии "Доброволец России 2019"
19:30

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания СМИД ОБСЕ
Все трансляции
Пожар в одесском колледже: пострадали и пропали без вести десятки человек

Пожар в одесском колледже: пострадали и пропали без вести десятки человек

7 часов назад
ЧП в США: стрельба в Перл-Харборе

ЧП в США: стрельба в Перл-Харборе

3 часа назад
Топ-10 стран-лидеров по въездному туризму в Россию

Топ-10 стран-лидеров по въездному туризму в Россию

3 часа назад
Праздничные расходы: сколько россияне хотят потратить на каникулах

Праздничные расходы: сколько россияне хотят потратить на каникулах

4 часа назад
СБУ задержала члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого

СБУ задержала члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого

8 часов назад
"Ржев" выходит в общероссийский прокат

"Ржев" выходит в общероссийский прокат

3 часа назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

15 часов назад
Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

03.12.2019 12:31
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

02.12.2019 11:26
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Pantone назвал главный цвет 2020 года

Pantone назвал главный цвет 2020 года

1 час назад
Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

2 часа назад
Из-за общенациональной забастовки во Франции выросла пробка в 550 километров

Из-за общенациональной забастовки во Франции выросла пробка в 550 километров

2 часа назад
В Рудногорске нашли место прорыва теплотрассы

В Рудногорске нашли место прорыва теплотрассы

3 часа назад
Нелегальной парковке бой: в ЦАО Москвы начинает работать мобильное приложение "Помощник Москвы"

Нелегальной парковке бой: в ЦАО Москвы начинает работать мобильное приложение "Помощник Москвы"

4 часа назад
Россия направила в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

Россия направила в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

4 часа назад
"Спокойной ночи, малыши!" отмечает 55-летний юбилей премьерой мультсериала "Супер-ралли"

"Спокойной ночи, малыши!" отмечает 55-летний юбилей премьерой мультсериала "Супер-ралли"

4 часа назад
В КНДР введена в эксплуатацию Пальхянская плотина Оранчхонской ГЭС

В КНДР введена в эксплуатацию Пальхянская плотина Оранчхонской ГЭС

6 часов назад
В Москве наградили победителей премии журнала "Кинорепортер"

В Москве наградили победителей премии журнала "Кинорепортер"

6 часов назад
США утверждают, что задержали судно с иранским оружием

США утверждают, что задержали судно с иранским оружием

7 часов назад
Мощный взрыв на нефтестанции под Альметьевском попал на видео

Мощный взрыв на нефтестанции под Альметьевском попал на видео

8 часов назад
В Донбассе погибли украинские диверсанты, готовившие провокацию

В Донбассе погибли украинские диверсанты, готовившие провокацию

9 часов назад
В больницах Доминиканы остаются 18 россиян

В больницах Доминиканы остаются 18 россиян

9 часов назад
В Сирии в результате обстрела погибли 10 человек, в том числе дети

В Сирии в результате обстрела погибли 10 человек, в том числе дети

10 часов назад
Демонтаж здания: киноцентр "Соловей" стал достоянием истории

Демонтаж здания: киноцентр "Соловей" стал достоянием истории

11 часов назад
Два разных человека: участницы "Мисс Вселенной" показали фото без макияжа

Два разных человека: участницы "Мисс Вселенной" показали фото без макияжа

11 часов назад
Самозанятые россияне смогут "безболезненно" выйти из тени

Самозанятые россияне смогут "безболезненно" выйти из тени

11 часов назад
После телефонного звонка Скабеева назвала Зеленского деликатным и приятным

После телефонного звонка Скабеева назвала Зеленского деликатным и приятным

12 часов назад
Google назвала главные Android-игры и приложения года

Google назвала главные Android-игры и приложения года

13 часов назад
"Бюджетный флагман" Samsung c топовым процессором: первые фото и видео

"Бюджетный флагман" Samsung c топовым процессором: первые фото и видео

15 часов назад
Россиян защитят от мошенничества при покупке жилья

Россиян защитят от мошенничества при покупке жилья

15 часов назад
Пластические хирурги выяснили, какие части женской груди привлекают людей больше всего

Пластические хирурги выяснили, какие части женской груди привлекают людей больше всего

15 часов назад
Названы фрукты на новогодний стол, которые можно купить заранее

Названы фрукты на новогодний стол, которые можно купить заранее

19 часов назад
Сергей Бурлаков - человек безграничных возможностей. Специальное интервью. Soloviev.Live

Сергей Бурлаков - человек безграничных возможностей. Специальное интервью. Soloviev.Live

21 час назад
Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

02.12.2019 14:55
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

21 час назад
Подкасты радио "Маяк" снова признаны лучшими

Подкасты радио "Маяк" снова признаны лучшими

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку