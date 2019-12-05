Хороший день для Трампа: у президентов-предшественников нашли массу грехов

Хороший день для Трампа, плохой для демократов. Так в Белом доме описали слушания по импичменту в юридическом комитете Палаты представителей. Туда разбирательство направили из комитета по разведке. Пригласили четырех профессоров по законодательному праву, двое из которых уже принимали участие в слушаниях по импичменту другого президента — Билла Клинтона.

Придав делу об импичменте форму трехсотстраничного доклада демократы в Конгрессе переправили его из комитета нижней палаты по разведке — в юридический. Именно там должны решить будут ли президенту США предъявлены официальные обвинения. У трамповских оппонентов в комитете свой человек — глава Джеральд Надлер.

Летом он прокололся с докладом спецпрокурора Мюллера и сейчас жаждет реванша. "В ходе процедуры импичмента в 1974 году президент Никсон передал десятки записей. В 1998 году президент Клинтон сдавал анализ крови. Президент Трамп, напротив, отказался предоставить хоть один документ и приказал всем свидетелям не давать показания", — сказал Надлер. Правда, ему тут же припомнили его же слова двадцатилетней давности. Тогда он как раз защищал Клинтона и называл происходившее — переворотом. Еще один участник тех слушаний — тоже в зале. Профессор права Майкл Герхард в 98-м также выступал на Капитолийском холме в качестве приглашенного эксперта. Сейчас экспертов четверо и Герхардт один из трех, кого позвали как раз демократы.

"Серьезные нарушения со стороны президента, включая взяточничество, просьбу к иностранному лидеру о личной услуге в обмен на исполнение им (Трампом) своих властных полномочий, а также воспрепятствование правосудию и конгрессу — это хуже, чем нарушения со стороны кого-либо из предыдущих президентов", — заявил Майкл Герхардт.

На подобные обвинения у сторонников Трампа нашелся остроумный ответ. Республиканец Даг Коллинс припомнил и Обаму, чье окружение врало о смерти посла США в Бенгази и даже Линкольна, который арестовал законодателей штата Мэриленд. Но если бы только эти двое.

"Линдон Джонсон приказал ЦРУ разместить шпиона в кампании Барри Голдуотера. Президент Кеннеди приказал своему брату Роберту Кеннеди депортировать одну из своих любовниц как шпиона из Восточной Германии, будет ли это квалифицироваться как безупречное поведение? Можете ли вы назвать хотя бы одного президента в истории Соединенных Штатов, кроме президента Харрисона, который умер через 32 дня после его инаугурации, к которому процедура импичмента была бы неприменима?", — сказал Коллинс.

"Я молю бога, чтобы президент Джеймс Мэдисон избежал этой участи, иначе жизнь всех научных трудов будет разрушена. Однако я не могу исключать этого".

Джонатан Терли из университета Вашингтона — единственный свидетель со стороны республиканцев называет импичмент исторической ошибкой. А вот его коллега Памела Карлан из Стэнфорда похоже запуталась во временах и эпохах. Сравнила Трампа с монархом.

"Короли не могли сделать что-то неправильно, потому что слово короля – закон. Но конституция США не дает президенту Трампу делать все, что он захочет. В конституции сказано – нельзя носить титул. Поэтому, президент может назвать своего сына Барроном, но он не может сделать его бароном", — сказала Карлан.

Добравшись до детей демократы нащупали новое дно — прокомментировал выходку вице-президент Пенс. Из себя вышла даже всегда спокойная первая леди. Не Дональд, а Меланья пишет в Twitter.

"Несовершеннолетний ребенок заслуживает частной жизни и должен быть огражден от политики. Памела Карлан, вам должно быть стыдно за ваше злое и предвзятое публичное использование ребенка в этих целях".

За последние несколько дней это уже второй накат на семью хозяина Белого дома. Первым была книга "Свободная. Меланья" за авторством журналистки CNN Кейт Беннет.

Беннет, например, утверждает, что президент и его супруга спят в разных спальнях, а Меланья, якобы, недолюбливает Иванку. Похоже, на попытку демократов зайти с тыла. Лобовая атака затруднена.

"То, что они делают, очень плохо для нашей страны. И Республиканская партия никогда не была более единой, чем сейчас, никогда. Они никогда не были такими объединенными, как сейчас. Я никогда не видел ничего подобного", — заявил Трамп.

Укрепить это единство должен и внезапный вояж адвоката Джулиани, которого в поездке через океан сопровождает съемочная группа канала One America News. Журналисты снимают фильм о вмешательстве Украины в американские выборы и проделках сына и отца Байденов.

По данным Нью-Йорк Таймс во время своей поездки Джулиани уже встретился в Будапеште с бывшим украинским генпрокурорм Юрием Луценко и переместился в Киев, чтобы встретится с его предшественником Виктор Шокиным. Именно Шокина за попытку расследовать дело Бурисмы и снял с работы вице-президент Байден.