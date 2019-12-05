Самсонов отразил 22 броска в матче "Вашингтона" против "Лос-Анджелеса"

Матчем между "Лос-Анджелес Кингз" и "Вашингтон Кэпиталз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Столичные" в гостях оказались сильнее "королей" со счетом 3:1. Российские хоккеисты в этой встрече результативными действиями не отметились.

А вот российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 22 броска из 23 и помог своей команде добиться победы. Дубль в составе победителей оформил Джон Карслон. Еще одну шайбу забросил Том Уилсон. За "Лос-Анджелес" отличился Блэйк Лизотте.

Игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов приняли участие в матче, однако разжиться очками им не удалось. Также не смог отличиться форвард "королей" Николай Прохоркин.