Польский президент Анджей Дуда отказался считать Россию врагом НАТО. "Нет врага, — заявил он на юбилейном саммите Североатлантического альянса. — Ни одного врага сегодня нет". Анджей Дуда добавил, что врагом для НАТО является международный терроризм.

Что касается Москвы, то Анджей Дуда отдельно разъяснил: Россия сосед и партнер Польши, с которым Варшава, НАТО и Европа "не во всех делах соглашаются". По мнению главы польского государства, с Москвой надо вести переговоры. РИА Новости напоминают, что Москва неоднократно заявляла, что не представляет ни для кого угрозы. Но Россия не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.

Анджей Дуда решил не входить в диссонанс с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, считает российский сенатор Алексей Пушков. Реально. По его мнению, эти слова ничего не меняют: Варшава не откажется от политики давления на Россию и санкций.

На саммите НАТО в Лондоне, собранном в честь 70-летия Альянса, Макрон заявил, что Россия – не враг Североатлантической организации, а даже партнер, но только в некоторых случаях. Впрочем, ранее президент Франции констатировал "смерть мозга НАТО", но затем свои слова взял обратно.

В то, что придет время, когда у России будут нормальные, прагматические и взаимовыгодные отношения с Западом, в том числе и с НАТО, верит зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Но сейчас, пояснил он, резких изменений в политики Альянса ждать не стоит. Просто, Трамп на саммите сказал, что Россия – не враг. А остальные, даже генсек НАТО Йенс Столтенберг, известный своими резкими выпадами в адрес Москвы, его рьяно поддержали, пояснил Владимир Джабаров.

На саммите НАТО Североатлантический альянс решил увеличить свой оборонный бюджет. Россия ввязываться из-за этого в гонку вооружений не собирается.