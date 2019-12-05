Производители порошков обвинили ФАС в нанесении ущерба репутации

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии сочли необоснованными претензии Федеральной антимонопольной службы, обвинившей производителей порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

"Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства РФ и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств", — заявил РБК Петр Бобровский, исполнительный директор ассоциации, в которую входят компании Henkel (производитель Persil) и Procter & Gamble (Ariel).

По его мнению, заявление ФАС о том, что товары этих производителей, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом, нанесло ущерб деловой репутации инвесторов.

Ранее ФАС обнаружила в действиях поставщиков капсул для стиральных машин Persil и Ariel признаки недобросовестной конкуренции и потребовала от компаний поставлять в Россию моющие средства евростандартов. Аналогичные претензии предъявлены и поставщику шоколада Lindt: продукция, продаваемая в России, существенно отличается о той, которую продают в европейских странах.

"Наличие выявленных отличий формирует необоснованные ожидания от товара и влечет введение потребителя в заблуждение, поскольку потребитель не получает товар ожидаемого качества", — пояснили "Интерфаксу" в регуляторе.

Компаниям вынесено предупреждение. За месяц они должны либо устранить нарушения, либо промаркировать продукцию соответствующим образом.