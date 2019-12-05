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5 декабря 201909:42

РУСАДА надеется на отстранение тренерского штаба сборной России по легкой атлетике

EPA

Российское антидопинговое агентство опубликовало документ, посвященный первоочередным антикризисным мерам по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики. РУСАДА предложило отстранить от работы весь тренерский состав национальной команды по легкой атлетике.

Как сообщает РИА Новости, в документе предлагается также отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки легкоатлетов и заменить их на кандидатуры, согласованные с РУСАДА.

Напомним, что из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко Всемирная легкоатлетическая ассоциация временно отстранила главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который был позже вынужден уйти со своего поста. На данный момент процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики приостановлен.

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