Военные ЦВО примут участие в расчистке ямальской тундры от металлолома

Военные помогут очистить ямальскую тундру от мусора. В следующем году военные Центрального военного округа намерены собрать более 650 тонн металлолома. Работы на полуострове Ямал будут вестись в районе мыса Марре-Сале.

Расчищать мыс от металлолома будут впервые, передает ГТРК "Ямал". В рамках работ с военнослужащими проведут несколько инструктажей по эксплуатации техники и работе с режущим инструментом. Кроме того, пройдет ряд лекций по безопасности в условиях проживания на Крайнем Севере, сообщил главный инженер службы экологической безопасности штаба материально-технического обеспечения ЦВО Юлия Колокольникова.

Отметим, что этом году эко-взвод собрал более 1600 тонн металлолома в Арктике.