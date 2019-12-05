В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию

В итальянском Турине 5 декабря начинаются финальные соревнования серии Гран-при у фигуристов. Российская сборная представлена во всех видах. Самое большое представительство у россиян в женском турнире, куда отобрались сразу четыре представительницы России.

В финале Гран-при выступят Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Россиянки выиграли все шесть этапов серии и являются фаворитами финальных соревнований. Конкуренцию им попытаются составить японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

Также в Турине выступят Дмитрий Алиев и Александр Самарин (в соревнованиях у мужчин), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (в парах), Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин (в танцах).

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.