Игры трех диких амурских тигрят попали на видео

В национальном парке "Земля леопарда" камера сняла на видео трех амурских тигрят, играющих друг с другом.

Котята провели под наблюдением объектива целый световой день — отдыхали и грелись под солнцем, играли, хватая друг друга за хвосты и увлеченно делили "добычу" — кусок высохшего дерева.

Сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко прокомментировала запись, отметив, что тигрятам около 4 месяцев — это самый игривый период их жизни. Малыши учатся общаться друг с другом и моделируют события и поведение, которые пригодятся им во взрослой жизни.

Место, где была установлена камера, котята покинули к вечеру, повинусясь, вероятно, зову матери. О времени съемок не сообщается.