Мини-футбол. Сборные России и Венгрии обменялись победами

Национальная сборная России по мини-футболу (футзалу) продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в 2020 году. Национальная команда провела два товарищеских матча с соперниками из Венгрии на их поле. После победы 3:2 наши уступили 1:2.

В первой игре россияне три раза выходили в лидеры, но дважды соперник отыгрывался. На гол Лыскова венгры ответили точным ударом Паля, после попадания Асадова счет сравнял Давид, но третий мяч Кутузова хозяева отыграть не успели.

Во второй игре у венгров солировал Давид, который забил два гола – в первом и втором тайме. Между этими событиями у россиян отличился Ниязов, но большего наши футзалисты добиться не сумели.

В январе будущего года наша сборная соберется на подмосковной базе "Аквариум", где состоится сбор накануне выезда на ответственный старт – Элитный квалификационный раунд чемпионата мира-2020.