Медведев: инфляция в этом году - самая низкая за всю историю РФ

Дмитрий Медведев начал общение с журналистами с обсуждения экономических итогов года. По словам премьера, в целом наша экономика и социальная сфера прожили этот год стабильно.

"В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно. Наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как хотелось бы", — сказал Медведев.

По его словам, максимальный рост составил от 1,3 до 1,5 процента ВВП.

Премьер выразил убеждение, что поставленная ранее цель 3 процента в год "вполне достижима", а страна выходит на новые устойчивые темпы роста.

Медведев также сообщил, что инфляция в этом году будет в пределах 3,8 процента.

По его словам, это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации с момента образования нашей страны.

В этом году у "Разговора с Дмитрием Медведевым" - новый расширенный формат. Впервые задать свой вопрос смогут журналисты сразу 20-ти телеканалов. До этого такая возможность была лишь у "большой тройки" (это "Первый", "Россия 1" и НТВ) и у РБК. В разные годы с премьер-министром также беседовали журналисты РЕН-ТВ и "Дождя".

В минувшем году впервые в разговоре участие принял региональный телеканал "Томское время", его представила Ирита Минина. Но чтобы сразу 20 каналов — такого не было никогда. Сегодня Дмитрий Медведев отвечает на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплекса, которые сформировали при переходе на цифровое телевещание.

Впервые Медведев пообщался с журналистами в таком формате в 2008 году. С 2008-го по 2012 год он был президентом. Тогда, соответственно, программа называлась "Итоги года с Президентом России".