Паяльная лампа вместо клюшки: Овечкин напугал "королей"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин вновь оказался в центре событий очередного игрового дня в НХЛ. В прошлый раз он опоздал на третий период матча с "Сан-Хосе". Теперь же россиянин привлек к себе внимание паяльной лампой, которую использовал во время гостевой встречи с "Лос-Анджелесом".

Овечкин никак не мог сосредоточиться на игре, поскольку ему мешала наклейка на визоре. Оторвать ее руками он не смог, поэтому решил воспользоваться паяльной лампой.

stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019

Как сообщил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в Twitter, россиянин признался после матча, что наклейка сводила его с ума, поэтому он решился на кардинальные меры.

Впрочем, Овечкин так и не сумел набрать ни одного очка в матче с "Лос-Анджелес". Тем не менее "Вашингтон" в гостях сумел добиться победы со счетом 3:1. Видимо, паяльная лампа и без заброшенных шайб капитана "столичных" впечатлила соперника.