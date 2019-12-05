Шахматы. Чемпион мира Карлсен проиграл в полуфинале Grand Chess Tour

В столице Великобритании вошел в решающую стадию финальный турнир шахматной серии Grand Chess Tour. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву, Левон Аронян из Армении уступил Дин Лижэню из Китая.

Ваште-Лаграв выиграл микро-матч у действующего чемпионат мира со счетом 15,5:14,5. В двух классических партиях были зафиксированы ничьи, после этого соперники провели две быстрых партии и 7 поединков в блице, в которых француз оказался сильнее.

В поединке Ароняна с гроссмейстером из Китая до дополнительных партий и шахматного "Армагеддона" дело не дошло, несмотря на две ничьих в "классике". В дальнейшем Дин Лижэнь выиграл более чем уверенно – 19:9.