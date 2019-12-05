Тело пропавшего под Смоленском мальчика нашли в пруду подо льдом

В Вязьме нашли мертвым маленького мальчика, который пропал вечером 2 декабря. Тело ребенка обнаружили в котловане рядом с домом, где он жил. СКР обнародовал видео с места трагедии.

Шестилетний Виталий около пяти часов вечера 2 декабря отправился кататься на велосипеде и больше не вернулся. Тревогу забила его мама, после того как вернулась с работы и не застала сына дома. Прочесывание местности результата не принес, поиски продолжились с утра. В итоге тело малыша нашли в залитом водой котловане в районе завода НОиМО, рядом обнаружили и велосипед. При осмотре тела каких-либо видимых телесных повреждений эксперты не обнаружили. По предварительной версии, мальчик провалился под лед и не смог выбраться из ловушки.

Виталий был единственным ребенком в семье, воспитывали его мама и бабушка.

"Бабушка его всегда за ним следила. Мама работала. Зарабатывала на жизнь, как могла... Он всегда гулял во дворе. Очень нежный, ласковый мальчик. И любовью он никогда не был обделен. Его очень любили", — приводит Readovka67 комментарии жителей Вязьмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".