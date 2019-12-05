Грете Тунберг присудили альтернативную Нобелевку в стокгольмском цирке

Ежегодная премия "За целесообразное жизнеобеспечение", которая присуждается лицам и организациям, борющихся за сохранение и возрождение культурных ценностей, прошла в среду в цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы. Юная шведская защитница климата Грета Тунберг стала одним из лауреатов. Однако девушка не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает ТАСС.

Награда – дополнение к Нобелевским номинациям, она отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля. За Грету награду получили активисты молодежного движения в защиту климата "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future), начавшегося с одиночных пикетов Тунберг по пятницам возле здания парламента.

Тунберг, номинированная в этом году на Нобелевскую премию мира, получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер".

Денежная составляющая премии — 1 миллион крон (105 тысяч долларов). При этом лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу.