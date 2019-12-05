На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

На опоре Крымского моста, по которому уже совсем скоро пройдет первый регулярный пассажирский поезд, появилось 20-метровое граффити со строителем Михалычем и котом Мостиком на руках.

Его смогут видеть пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов, отметили в инфоцентре "Крымский мост".

Граффити посвящено команде, которая строила Крымский мост, а это – 15 тысяч инженеров и рабочих со всей России. Причем, в коллективах есть специалисты, которые прошли такие глобальные стройки страны, как БАМ, подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани и Олимпиаде в Сочи, передает "Крыминформ".

Рыжий кот Мостик стал символом стройки и поистине народным любимцем: еще котенком в 2015 году он прибился к вахтовому городку мостостроителей, когда только начиналась подготовка к строительству моста.

Строители обеспечили котенка "койкоместом" и поставили на довольствие, вместе с ними он даже ездил на стройку.

Сейчас Мостик – популярный блогер, у которого уже больше тысячи публикаций в социальных сетях, 50 тысяч подписчиков в "Инстаграме", больше 7 тысяч – в "Фейсбуке".



Пять дней назад строители отметили четвертый день рождения рыжего любимца. Сейчас у Мостика появился и помощник — пес Цыган, которого в 2018 году кот назначил своим "заместителем по острову".

Что касается образ Михалыча, то он был полностью скопирован с одного из мостостроителей, став одним из главных героев фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" режиссера Тиграна Кеосаяна, съемки которого проходили в самом центре стройки — в Керченском проливе и на острове Тузла.

Накануне в СМИ попали кадры проезда тестового поезда на Крымском мосту, пока без пассажиров.

Первый регулярный поезд отправится в Крым из Петербурга 23 декабря, а из Москвы — -24 декабря.