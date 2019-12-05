Ярославскому художественному музею исполняется 100 лет

Ярославский художественный музей шагнул в вековую историю. Сегодня он отмечает 100-летний юбилей. Подарком музея стало долгожданное открытие уникальной выставки "Обретение".

Как сообщают "Вести Ярославль", выставка включает коллекцию икон из разных храмов Ярославля, которые были найдены на чердаке митрополичьих палат во время ремонта крыши в 1977 году. Образы XVI — начале XX веков пролежали под слоем земли порядка 50 лет. Вероятно, таким образом в 30-е годы иконы пытались спасти от уничтожения. На протяжение долгих лет несколько поколений реставраторов работали над восстановлением образов.

Открывшаяся выставка — это возможность заглянуть в историю, которая до сих пор полна загадок.