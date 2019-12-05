Семак о Кокорине: Александр работает с "Зенитом" практически бесплатно

Александр Кокорин, отсидевший в колонии тюремный срок за хулиганство, продолжает тренироваться с футбольным "Зенитом" но до зимы не получает в питерском клубе никаких денег. Об этом журналистам сообщил тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Как уже сообщали Вести.Ru, футболист вышел из колонии в середине сентября и подписал контракт с "Зенитом", но не имеет права быть заявленным в состав питерской команды. Тем не менее, Кокорин работает с командой: "Он тренируется с момента возвращения", — сказал Семак.

"И, да, он не получает денег до зимней паузы, — цитирует тренера "Зенита" издание "Фонтанка". – Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал, что умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения".

Говоря о возможном визите Кокорина в свободное время в ресторан или престижное кафе, Семак сказал: "Пусть ходит куда хочет. Главное понимать: быть медийной фигурой – это очень ответственно, нужно показывать хороший пример будущему поколению".

Тренер также отметил, что сложности с травмированным коленом не оставили Кокорина: "Они никуда не рассосались. Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его – упражнений, лечения. Нужно ориентироваться на свои проблемы. При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно не мешает ему тренироваться дальше".