В Барнауле начался конкурс по выборам мэра. Желающие сесть в кресло градоначальника уже могут сдавать документы. Как сообщает ГТРК "Алтай", на это у них есть две недели.

Заниматься приемом и анализом документов будет конкурсная комиссия. Работать она будет ежедневно, в том числе в выходные дни. В список необходимых для участия в конкурсе бумаг входит большой пакет справок и свидетельств: об образовании, стаже, с места нынешней работы, судимости.

Как рассказал секретарь комиссии Сергей Струченко, одним из важнейших моментов является представление индивидуальной программы по развитию города. В ней кандидаты должны продемонстрировать свое понимание и оценку современного социально-экономического положения Барнаула. А также предложить свою программу по улучшению жизни в городе и представить пути решения существующих проблем.

Конкурс по выборам мэра пройдет 6 февраля 2020 года. Депутаты Барнаульской гордумы изберут градоначальника тайным голосованием. В 2017 году так был избран Сергей Дугин, этим летом досрочно покинувший свой пост.