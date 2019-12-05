На встрече глав МИД стран ОБСЕ Лавров поднимет вопрос неделимости безопасности

В Братиславе проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Россию на нем представляет Сергей Лавров. Помимо участия в основном заседании, он проведет ряд двусторонних встреч. Основной тезис, который продвигает Россия, — принцип неделимой безопасности. В преддверии заседания, в Москве обозначили основные темы, которые считают необходимым обсудить.

"Предстоящая встреча министров иностранных дел организации по безопасности в Европе, судя по всему будет очень непростой, — ожидает российский дипломат, ректор Дипакадемии МИД России Александр Яковенко. — Особое беспокойство у нас вызывает неготовность западных государств переподтвердить принцип неделимости безопасности. Это значит, что западные страны продолжают обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности других государств. Это значит, что их военная активность, я имею ввиду прежде всего страны НАТО, будет продолжена на границах России, но и, видимо, будет продолжена линия расширения НАТО".

"Украина внесла предложение о том, чтобы создать мониторинговую группу на границе между Россией и Украиной, — продолжил Яковенко в эфире телеканала "Россия 24". — Это тоже предложение вызывает беспокойство, поскольку оно ломает тот порядок, который установлен минскими договоренностями. Ну и, конечно же, чувствуется, что есть желание подпортить вообще всю атмосферу вокруг нормандской встречи 9 декабря".

Кроме того, для России, отметил Яковенко, очень важно принять заявление о 75-летии Победы.

"Это не только дань истории, но это и взгляд на перспективу, взгляд на мировую политику всеми государствами ОБСЕ", — подчеркнул российский дипломат.