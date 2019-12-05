Емельяненко-младший пообещал сломать руку олимпийскому чемпиону по боксу Чахкиеву

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказал предположение, как бы развивался его бой по правилам ММА с олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чахкиевым. 38-летний спортсмен заявил, что перевел бы боксера в партер и там сломал бы ему руку.

В интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой младший брат Федора Емельяненко рассказал, что вряд ли Чахкиев согласится с ним встречаться по правилам ММА. "Я его переведу и сломаю руку. Он будет сидеть и горевать", – отметил боец.

Напомним, что 36-летний олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, вызвал Александра Емельяненко на поединок. Однако тот отказался с ним соревноваться по правилам бокса, предложив сразиться в смешанных единоборствах.

Ранее Емельяненко-младший провел бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, победив нокаутом в первом раунде.