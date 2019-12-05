РУСАДА требует проведения кардинальных реформ в составе ВФЛА

Руководство Российского антидопингового агентства предлагает провести кардинальные перестановки в управленческом аппарате Всероссийской федерации легкой атлетики. РУСАДА требует также отстранить всех тренеров и врачей сборной России по легкой атлетике.

При этом, по мнению управленцев из антидопинговой организации, исключений быть не должно, сообщает ТАСС. Именно поэтому вместе с другими наставниками должен свой пост покинуть и главный тренер национальной команды, знаменитый в недавнем прошлом бегун Юрий Борзаковский.

Новые составы национального и региональных центров спортивной подготовки, а также руководителей школ высшего спортивного мастерства должны быть утверждены специальной рабочей группой, в которую войдут представители РУСАДА, Международной ассоциации легкоатлетических федераций, независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, Олимпийского комитета России и Минспорта России.

По мнению представителей РУСАДА, эти кардинальные меры необходимы для выхода ВФЛА из допингового кризиса и восстановлении организации в правах на международной арене.