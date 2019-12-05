Торговец наркотиками слишком долго доставал пистолет и был застрелен. Видео

В Калифорнии полицейские застрелили в мотеле 54-летнего мужчину, давно разыскиваемого за торговлю наркотиками.

Инцидент произошел в городе Модесто: 29 ноября полицейские получили информацию, что разыскиваемый в нескольких штатах за торговлю наркотиками Реймонд Ли остановился в местно отеле.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на задержание, постучали в номер, выпустили находящуюся там женщину и попросили подозреваемого не оказывать сопротивления.

Преступник спокойно направился под дулами полицейского оружия к кровати, не торопясь достал пистолет, однако направить его так и не успел, поскольку был застрелен ураганным огнем офицеров Джеффри Брэндона и Кэмерона Иринага. Реймонд Ли скончался на месте.

Стрелявшие офицеры отправлены в оплачиваемый отпуск. Вернуться на работу они смогут после окончания расследования, которое независимо друг от друга проводят полицейский департамент Модесто и прокуратура города.