В Москве проверяют информацию о минировании девяти школ и пяти судов

В Москве спасатели проверяют информацию о взрывных устройствах, заложенных в девяти школах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Среди этих учебных заведений – школа номер 760, расположенная в зданиях по двум адресам – на Ярославском шоссе, 147 и улица Лосевская, 9.

По данным агентства, всего из "заминированных" образовательных учреждений эвакуировали порядка двух тысяч человек.

Кроме того, 5 декабря в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании пяти столичных судов – Зюзинского, Бутырского, Головинского, Симоновского и Коптевского. Началась эвакуация работников и посетителей этих учреждений, передает ТАСС. Перед этим стало известно об эвакуации из зданий Чертановского, Троицкого, Лефортовского, Гагаринского, Хорошевского, Черемушкинского, Таганского и Тимирязевского районных судов.

4 декабря в Москве проверяли здания более 20 образовательных учреждений после сообщений о заложенной в них взрывчатке.

Днем ранее неизвестные сообщили о минировании Храма Христа Спасителя в центре Москвы. Также из-за угрозы взрыва прошла проверка в Центральной клинической больнице. Все эти сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября. Неизвестные рассылают сообщения с угрозами по электронной почте. Источник в правоохранительных органах рассказал, что анонимные письма поступают из-за границы, предположительно, с Украины.