Петербургские курсанты пройдут путем эскадры Черноморского флота 1920 года

Петербургские курсанты пройдут путем эскадры Черноморского флота. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь". После Севастополя они зайдут в тунисский порт Бизерта, куда части Белой армии и офицеры флота были эвакуированы в 1920 году.

В Севастополь будущие моряки из Военно-морского политехнического института приплывут на борту "Перекопа". Это учебное судно, входящее в состав Балтийского флота ВМФ России. Своих коллег на Графской пристани встретят севастопольские нахимовцы Филиала Нахимовского ВМУ и курсанты ЧВВМУ. Торжественное возложение цветов пройдет у мемориальной доски "В память о соотечественниках, вынужденных покинуть родину в ноябре 1920 года" и у Вечного огня у стены в честь защитников Севастополя 1941-1942 гг.

Курсантов ждет и культурная программа. Они посетят выставки, посвященные Исходу. Кроме того, военнослужащим продемонстрируют фильм, посвященный морякам Русской эскадры. 9 декабря "Перекоп" отплывет в Бизерту.

99 лет назад Русская армия генерала Врангеля, а также тысячи беженцев покинули территорию страны.