Медведев: безработица падает, ипотека снижается, доходы растут

В ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал благоприятной ситуацию с занятостью населения в России, передает телеканал "Россия 24".

По словам главы кабмина, в последнее время безработица в России была низкой — около 5%, а в этом году будет еще ниже — примерно 4,6-4,7%. "В этом смысле цифра вполне благоприятная", — добавил Медведев.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что ставка по ипотеке в РФ зависит от инфляции и ключевой ставки Центрального банка, которые снижаются, поэтому цифры не могут не радовать.

Глава правительства отметил, что в последние годы доходы россиян снижались "в силу целого ряда причин". Однако в последние 9 месяцев ситуация изменилась и доходы стали расти. По его словам, по итогам года можно ожидать роста доходов на 0,2-0,3%.