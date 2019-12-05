Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

Новый круглосуточный телеканал "Кавказ 24" — масштабный медиапроект на базе филиалов ВГТРК. Его задача — стать интересным зрителям всей России. Впервые в истории создан телеканал, объединяющий Кавказ. Он расскажет об истории, культуре и традициях кавказских народов, сохранении добрососедских отношений.

Жители России много путешествуют по всему миру, чтобы открыть для себя другие страны, традиции и обычаи народов из разных уголков планеты. Но Россия настолько огромна и уникальна, что мы по-прежнему мало знаем о себе, о своих соседях, о культуре, истории и природе родных мест. Открыть эти тайны помогут журналисты "Кавказа 24".

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне канал будет рассказывать о подвигах наших предков, всех народов Кавказа, в защите Отечества. Самой широкой аудитории будет представлены фильмы и телепрограммы о Великой Отечественной войне.

"На этом канале мы намерены показывать реальную жизнь Северного Кавказа: что здесь делается, строится, создается, новости, естественно, и, конечно, весь спектр культурной, исторической, фольклорной, интересной жизни, которая всегда была, есть и будет на Северном Кавказе", — сказал замгендиректора — — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Инициативу о запуске круглосуточного интернет-канала "Кавказ-24" в 2018 году поддержал гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Тестовое вещание в Интернете было запущено четыре месяца назад.

Журналисты ВГТРК будут рассказывать о жизни огромного, уникального мира Кавказа в формате нон-стоп, 24 часа 7 дней в неделю. В эфире телеканала "Кавказ 24" – самые важные и свежие новости, культурно-просветительское документальное кино, общественно политические и экономические программы, а также жаркие ток-шоу на актуальные темы, замечательные песни о красоте родной земли, интересные интервью. В эфире "Кавказа 24" будут трансляции спортивных событий и эфиров "Радио России" и "Маяка", программы о здоровье, о сельской жизни, а также фильмы о людях — знаменитых писателях и поэтах, врачах и учителях, о героях и простых жителях.

Развитие интернет-технологий открывает безграничные возможности для регионального вещания. Программы канала "Кавказ 24" можно смотреть на всех телевизорах с функцией Smart TV или IPTV-плеерами, а также доступны в любом мобильном устройстве. В перспективе – наращивание сотрудничества с самыми популярными кабельными сетями и провайдерами региона: "Зеленая точка", Билайн, МТС.

Медиафайлы из региональных телерадиокомпаний собираются на вещательном сервере ГТРК "Ставрополье". Отсюда цифровой сигнал через кабельные сети и интернета безостановочно передает программы телеканала "Кавказ 24" на телевизоры, телефоны, планшеты, компьютеры. Вещание канала доступно в открытых, бесплатных пакетах вещания "Винтеры", региональных пакетах Ростелекома и непосредственно на сайте Kavkaz24.tv.

"Почему ориентируемся в первую очередь на Интернет, потому что сегодня это наиболее доступная среда. У каждого есть смартфон, компьютер. Можно набрать в поисковике "Кавказ-24" и спокойно смотреть канал практически в любой точке земного шара. Наша цель была, чтобы продукт, который создается на этом телеканале, видели как можно больше зрителей", — заключил Рифат Сабитов.