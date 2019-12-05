Гигантский дракон и панды: в Сокольниках открылся Фестиваль китайских фонарей

Огромные панды, морские рыбы, лотосы и величественные дворцы — в парке "Сокольники" открылся Фестиваль китайских фонарей. Масштабные световые инсталляции собирали и раскрашивали вручную десятки мастеров. Фестиваль впервые приехал в столицу, и новый год тут планируют отметить дважды: и китайский, и русский.

Китайский императорский дворец, дракон и гигантские пионы — и это не пластиковые фигуры, а традиционные китайские фонари в необычном дизайне. Каркас обтягивают тысячи деталей из тончайшего шелка. Чтобы создать такие световые конструкции, потребовались месяцы работы.

Парк "Сокольники" украсили более 40 световых фигур размером до 20 метров. Панды в бамбуковой роще, полярные медведи, сказочная жар-птица, обезьяны, сурикаты, морские рыбы, лотосы — волшебные инсталляции смотрятся особенно эффектно после наступления темноты. Поэтому для посетителей фестиваль работает с 17 до 23 часов.

"В центре экспозиции находится фигура гигантского дракона, она здесь расположена не просто так — дракон олицетворяет собой традиции и культуру Китая", — рассказывает Алексей Харюткин, заместитель генерального директора выставочного центра "Сокольники".

Создатели фестиваля вдохновились праздником фонарей, который завершает двухнедельный китайский новый год. В этот день принято зажигать у своих домов фонарики. Этому обычаю тысячи лет. Разница только в том, что теперь используют не только открытый огонь, а применяют новые световые технологии и создают красочные шоу.

"Эта арка называется "Любовь рыбок". Существует легенда, что если молодая пара, семья или просто одинокий человек встанет под этой аркой и загадает желание, то это желание обязательно сбудется", — объясняет Ольга Жукевич, представитель Фестиваля волшебных китайских фонарей.

За четыре года эти световые фигуры показали в 40 городах по всему миру. И вот Фестиваль волшебных китайских фонарей в России. Специально для столичных зрителей привезли Деда Мороза со Снегурочкой, а также персонажей из сказок Пушкина — вот царь Салтан. Продлится фестиваль до 23 февраля 2020 года.