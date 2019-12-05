Надо учесть ошибки, сделанные при старте нацпроектов, считает премьер

Во время старта выполнения национальных проектов в России были допущены ошибки, которые надо будет учесть в следующем году, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев во время ежегодного итогового интервью журналистам ведущих телеканалов. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Это был год начала выполнения национальных целей развития. Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже. Потому что в целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно это все проанализировать, и эти ошибки обязательно учесть в работе следующего года", — указал премьер-министр.

Он напомнил, что значительная часть работы еще впереди, и все решения по финансированию нацпроектов на 2020 год должны быть представлены до конца 2019 года.

По словам Медведева, дальнейшие шаги будут также будут зависеть и от тех решений, которые Центральный банк будет принимать для "разогрева" российской экономики и выведения ее на устойчивые темпы роста.