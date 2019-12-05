В Одессу прибыл спецотряд спасателей для поиска пропавших при пожаре в колледже

В Одессу прибыл спецотряд спасателей, который будет искать пропавших во время пожара в колледже экономики. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на вице-мэра города Павла Вугельмана.

"Утром в Одессу прибыли несколько бортов со спасателями, что сегодня начинают поиск пропавших без вести 4 декабря. Спасателям предоставили технику ряд предприятий Одессы и города Южный", – рассказал Вугельман.

По его словам, утром 5 декабря приступила к работе комиссия по техногенно-экологической безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она устанавливает причины пожара и также занимается вопросом поиска пропавших без вести.

Пожар в Одесском колледже экономики случился 4 декабря. В правоохранительных органах сообщили об одном погибшем и 29 пострадавших. Местонахождение 13 человек остается неизвестным. Всего в учебном заведении в момент ЧП находились порядка 400 человек.

Ранее сообщалось, что в городе объявили двухдневный траур в связи с трагедией.