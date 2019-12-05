YouTube останется в России, хотя это зависит от политики самой компании, считает Медведев

YouTube продолжит работать в России. Никто этот видеопортал закрывать не собирается, ответил на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой премьер-министр России в "Разговоре с Дмитрием Медведевым".

"YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывают на YouTube, смогут зарабатывать — хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube", — заверил всех блогеров Дмитрий Медведев.

При этом глава российского правительства отметил, что политика американской компании меняется. Они, пояснил Медведев, делают правила более строгими. В частности, в части авторских прав, в части коммерческого соглашения, с вопросами, связанными с коммерциализацией интернет-среды.

Глава российского кабинета министров еще раз разъяснил суть законопроекта "О суверенном интернете". Запреты не эффективны и достаточно легко в интернете обходятся, напомнил премьер.

Это, подчеркнул Медведев, не законопроект о том, чтобы отрезать нас от мировой сети, "если это кому-то в голову придет".

"Это, как было сказано в одном советском кинофильме, "обывательские разговорчики". На самом деле, отрезать могут от чего угодно", — предупредил журналистов во время двенадцатого общения в прямом эфире.

Он напомнил, что когда у России начались "стычки с американцами", то именно в США всерьез обсуждался вопрос о том, чтобы Россию отрезать от системы верификации платежей.

"Это называется, удар под дых. Это по сути объявление войны, — констатировал премьер России. Тем не менее, это обсуждалось. Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом?".

Российский премьер-министр считает, что регулирование IT-компаний необходимо, все страны это имеют, и у государства должны быть рычаги влияния. Но регулирование рынка IT-компаний не должно быть дурным, четко пояснил Медведев.

При этом премьер прокомментировал "разовую" и особую ситуацию с "Яндексом" при принятии закона, который подготавливается. Рынок лихорадило, добавил Медведев, но ситуация разрешилась. Премьер-министр напомнил, что он лично собирал совещание, чтобы сделать сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть, и такие инфраструктурные в виртуальном мире компании, как "Яндекс".

"Мы ценим то, чем они занимаются", — заверил глава российского правительства.

5 декабря Медведев в прямом эфире подводил итоги 2019 года и отвечал на вопросы журналистов 20 телеканалов цифрового мультиплекса. Прямую трансляцию вел в прямом эфире телеканал "Россия 24", а также "Россия 1", радиостанция "Маяк" и "Радио России".