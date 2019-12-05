Смена руководства ЕС - шанс для улучшения отношений, считает Медведев

Во время общения с журналистами двадцати российских телеканалов российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что новое руководство ЕС имеет шанс исправить отношения между Москвой и Брюсселем, поскольку не обременено грузом контрпродуктивных решений в отношении нашей страны.

"Если они этого захотят", — добавил Медведев.

Он отметил, что "не мы эту "войнушку" начали, не нам ее завершать.

"Они сами должны объявить перемирие, и тогда все можно вернуть в нормальное русло", — считает премьер-министр РФ.

При этом Медведев назвал политику ЕС в отношении России близорукой и выразил надежду на исправление ситуации в будущем.

Глава правительства считает, что Евросоюзу "нужно набраться мужества признать некоторые ошибки и выйти уже в плоскость нормализации отношений".

Россия готова выстраивать отношения "на двустороннем треке", пояснил премьер-министр, отметив, что когда санкции только стали вводить, торговый оборот с ЕС был значительным — 417 миллиардов долларов, а потом "грохнулся где-то на 250", и эти деньги уже не вернуть.

"Кому от этого стало хорошо? — продолжил Медведев. — Американцам, кстати, стало от этого не стало ни холодно ни жарко, потому что у них как было приблизительно 25 миллиардов долларов торгового оборота с нами, так и осталось".

В заключение Дмитрий Медведев заявил, что он — оптимист, и уверен, что в исторической перспективе все будет хорошо: торговые войны закончатся, а санкции снимут. "Но жить нужно сейчас", — добавил премьер.