Увидеть свет в конце тоннеля: Медведев - об интеграции России и Белоруссии

Отвечая на вопросы журналистов во время ежегодного итогового интервью российским телеканалам, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что интеграция России и Белоруссии уменьшит суверенные полномочия двух стран, но бояться этого не нужно, так как полностью поступаться суверенитетом не придется, передает телеканал "Россия 24".

Премьер-министр отметил, что в этом вопросе есть сложные темы, касающиеся энергоносителей и цен, а каждая страна заинтересована в преимуществах для себя. Однако глава кабмина выразил уверенность в том, что решить подобные вопросы можно и на президентском уровне, и на уровне правительства.

"Важно увидеть свет в конце тоннеля: куда мы с этой интеграцией идем", — подчеркнул Медведев, отметив, что ни у кого нет желания поступаться суверенитетом. "Не надо ничем поступаться с одной стороны. Но с другой стороны, любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета, и мы тоже свой суверенитет уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", — напомнил премьер-министр.

По словам Медведева, любая интеграция влечет за собой уменьшение суверенитета. В качестве примера он привел Европейский Союз, в котором большинство вопросов решается в Брюсселе, а не в европейских столицах.