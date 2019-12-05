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5 декабря 201912:55

Шахматы. Лагно и Костенюк в группе лидеров Гран-при ФИДЕ

В Монако продолжается турнир серии Гран-при Международной федерации шахмат. Во втором туре между собой играли российские участницы: Екатерина Лагно нанесла поражение Валентине Гуниной, а Александра Костенюк белыми выиграла у Александры Горячкиной.

Тур вообще получился весьма результативный: свои партии выиграли также представительницы Индии Хампи Конеру и Дронавалли Харика, которые обыграли, соответственно, Марию Музычук (Украина) и Элизабет Петц (Германия). Только две партии завершились вничью.

После двух туров впереди в турнирной таблице Конеру (2 очка), далее располагаются Лагно, Костенюк и Харика (все — по 1,5), Горячкина набрала 0,5 очка, Гунина проиграла обе стартовые партии. Этап Гран-при ФИДЕ продлится до 14 декабря.

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