В Перми почтили память жертв трагедии в клубе "Хромая лошадь"

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад. Как сообщается на сайте городской мэрии, близкие погибших, представители властей и общественных организаций возложили цветы к мемориалу в Сквере уральских добровольцев.

Сразу после возложения цветов для родственников был организован выезд автобуса на Северное кладбище, где похоронены погибшие.

Пожар в клубе "Хромая лошадь" унес жизни 156 человек. Пострадали в результате ЧП более 400 человек. Следствие установило, что причиной трагедии стала халатность владельцев клуба и надзорных органов. В заведении были обнаружены многочисленные нарушения: заложенные кирпичом окна, захламленный аварийный выход, незаконная перепланировка помещения и отсутствие огнетушителей.

В 2013 году суд приговорил владельца клуба Анатолия Зака к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. В сентябре 2018 года он был досрочно освобожден. Арт-директор клуба Олег Феткулов получил 6 лет лишения свободы. Также приговоры были вынесены представителям городского и краевого Госпожнадзора.