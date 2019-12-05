Жителей барака в Балтийске, ожидающих переезда 7 лет, просят подождать еще 2 года

Жители барака в Балтийске, который признан аварийным уже 7 лет назад, ждали в этом году переселения. Но местные власти заявили, что новоселье состоится не раньше, чем через два года, так как маневренного жилья в муниципалитете нет.

В этом доме живёт полтора десятка семей, передает "Вести Калининград". Здание буквально разваливается на части, но по словам одной из старейших жительниц Елизаветы Ивановой, местные власти никакой помощи не оказывают.

Стоит отметить, что дом построен из панелей: зимой они пропускают холод, весной продуваются ветром. Отопление в доме нет - трубы лопнули несколько лет назад. Квартиры жильцы отапливают электроприборами, но проводка тоже в плохом состоянии. В 90-е годы здание принадлежало строительной организации, в нем давали временное жилье. Ольга Ульянова, житель дома считает, что он вообще не предусмотрен для постоянного жилья. А она с семьей живет здесь 20 лет. А некоторые соседи вселились еще раньше.

Еще недавно жильцы искренне верили, что скоро переедут из аварийного в новые квартиры. Но их надежды рассыпались, как карточный домик. В местной администрации объяснили, что сроки перенесли по техническим причинам. Исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ и инфраструктуры администрации Балтийского городского округа Василий Беланчук заявил, по действующим нормам необходимо приобретать квартиры не менее 28 квадратных метров. "А это дополнительные средства из местного бюджета около 8 миллионов, на строительном рынке Балтийска квартир такой площадью нет", — говорит и. о. главы комитета ЖКХ.

По словам чиновника, в настоящее время идут переговоры с двумя застройщиками, которые готовы сдать новый дом в конце 2021 года. А пока же людям придётся жить в аварийном доме.