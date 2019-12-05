Медведев: государство готово участвовать в восстановлении храмов любых конфессий

В ходе "Разговора с Дмитрием Медведевым" премьера России журналисты спросили о возможной роли государства в восстановлении церквей.

Глава правительства ответил, что государство готово участвовать в восстановлении храмов любых конфессий, назвал хорошей страницей в истории России восстановление Новоиерусалимского монастыря и признал необходимость восстановления Соловецкого монастыря.

"Россия — многоконфессиональная страна", — напомнил Медведев, добавив, что все зависит от ценности того или иного храма, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. "Поэтому здесь политика равная", — отметил Медведев.

Восстановление Новоиерусалимского монастыря он назвал "объединяющим проектом", который сплотил и государство, и представителей бизнеса, и "обычных людей".

Глава российского правительства также напомнил о еще одном проекте, в котором он принимает участие вместе с Патриархом (в попечительском совете) — это Соловки.

Медведев назвал Соловки "по-своему уникальным местом для нашей страны".

"Оно и мемориальное, и религиозное", — напомнил премьер и сообщил, что "восстановить его — тоже наша задача".

На вопрос о том, какие храмы в России особенно ценны для него лично, премьер ответил, что это — те храмы, которые связаны с его личной историей — например храм, где крестили его самого, где крестили его сына или происходили другие важные события в его жизни.