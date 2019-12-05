Если люди жалуются на домашнее насилие, значит, оно есть, считает Медведев

В ходе интервью российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что не исключает возможности появления ответственности за домашнее насилие в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает телеканал "Россия 24".

Премьер напомнил, что в текущей версии законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", опубликованной ранее, не предусмотрена уголовная или административная ответственность за домашние побои.

"Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное, жалуются, значит, домашнее насилие есть, значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует, вопрос в том, как на это реагировать", — сказал Медведев.​