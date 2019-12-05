Медведев: тема допинга – бесконечный антироссийский сериал

На ежегодном итоговом интервью журналистам ведущих телеканалов страны премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал свое отношение к теме допинга и возможных санкций к российскому спорту, которые могут быть приняты 9 декабря на заседании исполкома WADA в Лозанне.

"Вся эта ситуация вызывает крайне противоречивые чувства. Конечно, проблема допинга существует в России. Но у меня складывается впечатление, что это уже больше похоже на бесконечный антироссийский сериал. Да, мы небезгрешны. А другие страны без греха? Вот это больше всего раздражает", – заявил Медведев во время прямой трансляции, которую ведет телеканал "Россия 24".

Также он отметил, что Россия усилит борьбу с допингом и займет в этом вопросе более строгую позицию. Тем не менее наша страна продолжит бороться за российских спортсменов. "Даны поручения всем чиновникам отстаивать интересы наших спортсменов. Мы будем за них биться", – добавил премьер-министр.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне состоится заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, на котором будет решаться дальнейшая судьба РУСАДА.