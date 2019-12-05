Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

Президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего на должность ректора МГУ им. Ломоносова на следующие пять лет. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Еще одним указом Путин продлил на пять лет пребывание Николая Кропачева на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета.

Полномочия Садовничего и Кропачева должны были закончиться в нынешнем декабре, однако Госдума приняла поправки о снятии возрастных ограничений для ректоров МГУ и СПбГУ.

Ранее российский Трудовой кодекс ограничивал предельный возраст пребывания в должности ректора вуза 65 годами. Ректор мог оставаться на должности и до 70 лет по представлению ученого совета вуза. При этом работу МГУ и СПбГУ регулировал отдельный закон. Он давал право президенту России дважды на 5 лет продлевать срок нахождения ректора на должности до 80-летия.