"Рукоприкладство недопустимо": Медведев рассказал о работе кабинета министров

Дмитрий Медведев рассказал журналистам, как строится взаимодействие в правительстве и существует ли взаимопонимание между министрами.

"Рукоприкладство недопустимо", — с улыбкой сказал премьер-министр, добавив, что доволен сложившейся атмосферой внутри команды и считает министров своими товарищами.

"Мне кажется, что у нас хороший командный дух и взаимопонимание в правительстве. Я могу об этом судить даже по сравнению с некоторыми другими примерами, которые мне известны", — пояснил Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью ведущим телеканалам. Прямую трансляцию вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По словам главы правительства, после заседаний, когда представители СМИ и все приглашенные расходятся, он объясняет министрам "политику партии в деревне". "То есть, указываю на отдельные недостатки в их работе", — пояснил Медведев.

Он также отметил, что очень важно поддерживать командный дух, поэтому члены правительства регулярно встречаются для общения на разных площадках и даже "просто иногда дни рождения отдельных коллег отмечают".

"Спортом все министры занимаются. Надеюсь, допинг не принимают перед этим", — в шутку заметил Медведев. По мнению премьера, без полноценной зарядки невозможно подготовиться к длительному рабочему дню.