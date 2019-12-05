Медведев каждое утро занимается спортом, а рутинные дела выполняет под музыку

Дмитрий Медведев признался, что любит музыку с детства. При этом его вкусы менялись: в школьные годы любил и слушал только рок-музыку, потом стал более толерантным к другим направлениям — стал слушать классику и джаз.

При этом Медведев отметил, что любил ту музыку, которая шла вразрез идеологическим установкам советского периода, а когда стало можно слушать "всякую музыку", то его любимый репертуар расширился. При этом российский премьер-министр не стал называть свои любимые музыкальные группы. Он отметил, что их (Deep Purple, например) и так все знают и периодически продолжают ему дарить пластинки.

"У меня этих пластинок уже много образовалось. Я думаю, куда же ее деть, — улыбнулся Дмитрий Медведев. — Спасибо, конечно, все равно тем, кто помнит об этом".

"Кому-то музыка мешает, мне нет", — признался российский премьер в том, что он при выполнении рутинной работы слушает музыку.

А также каждое утро занимается спортом, чтобы потом интенсивно работать весь день. Это же Медведев посоветовал делать всем членам правительства и гражданам страны.

"Рабочий день у всех нас длинный, — добавил он. — Без полноценной достаточно длительной зарядки невозможно быть подготовленным к работе в режиме нон-стоп весь день".

Когда есть время, то глава российского правительства с удовольствием читает. И не только бумажные, но и электронные, которые удобнее брать в командировки. Медведев признался, что читал в детстве только тогда, когда заставляли родители. А увлекся чтением он только с романа "Дети капитана Гранта".

"Приятно и обычную книгу в руке держать, — подчеркнул Медведев. – Но есть плюс у электронной книги: можно сразу читать пять книг, а для того, чтобы читать пять книг в командировке их нужно взять с собой, это сложная история".

И еще всегда надо учиться лучшему у всех, кто обладает этими навыками, дал совет согражданам российский премьер. И у детей в том числе.

Отвечая на вопрос девочки-телеведущей канала "Карусель" о том, чему он сам научился у своего сына, то Медведев рассказал, что его ребенок давно обогнал его в умении пользоваться компьютером. Но это не мешает, а, наоборот, помогает главе российского кабинета министров интересоваться всеми новшествами.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" проводился в двенадцатый раз. Прямую трансляцию вели телеканалы "Россия 24", "Россия 1", "Радио России" и "Маяк".