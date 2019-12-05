Спасательный буксир Черноморского флота успешно прошел испытания

Спасательный буксир СБ-742 успешно прошел все государственные испытания. До конца 2019 года должен быть подписан приемный акт, после чего на судне поднимут Андреевский флаг и включат его в состав новороссийской военно-морской базы, сообщает агентство ТАСС.

СБ-742 предназначен для буксировки кораблей в порту, может стащить застрявшие на мели суда. Помимо этого, на буксире есть все необходимое для эвакуации людей, оказания медицинской помощи и даже обеспечения работы водолазов на глубине до 60 метров.

3 декабря малый ракетный корабль "Ингушетия" провел испытания артиллерийского вооружения в Черноморском море. Сообщается, что МРК собирается передать ЧФ в конце декабря 2019 года.

Ранее на совещании по развитию ВМФ России Владимир Путин рассказал, что 2019 году российский флот получил 23 надводных корабля, 3 летательных аппарата, 4 береговых ракетных комплекса и более 400 ракет и торпед.