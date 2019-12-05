Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

Госдума ограничила выезд бывших сотрудников Федеральной службы безопасности из России в случае. Соответствующий закон нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении 5 декабря, сообщается на официальном сайте палаты.

"Законопроектом устанавливается возможность временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на выезд из РФ до пяти лет со дня их увольнения с военной службы", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторами инициативы стали представители думского комитета по безопасности во главе с его главой Василием Пискаревым​​​. Парламентарий ранее пояснял, ограничение будет распространяться не на всех сотрудников ФСБ, а на тех, кому за рубежом угрожает опасность. В частности, это может касаться служащих, которые боролись с международным терроризмом, наркомафией и торговцами оружием.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июле текущего года.