Очутиться у пустой полки? Медведев - об отношении к СССР и 1990-м

Во время "Разговора с Дмитрием Медведевым" ведущая телеканала ОТР рассказала о результатах опроса, согласно которому подавляющее большинство зрителей заявили о своем желании "вернуться в СССР". Причем, отметила телеведущая, среди них было немало людей молодого возраста, которые советские времена помнить не могут.

Комментируя результаты этого вопроса, Медведев отметил, что большинство современных молодых людей при советской системе просто не смогли бы жить, и выразил мнение, что не стоит идеализировать времена СССР.

Премьер сказал, что для людей его возраста и более старшего поколения ностальгия по Советскому Союзу объяснима.

"Это свойство человеческой памяти: мы помним только самое лучшее в период нашей молодости", — сказал Медведев.

Премьер признал, что есть определенная идеализация СССР, и он тоже помнит те годы, которые были для него важными и интересными.

"Я учился, в СССР было много хорошего. Но идеализировать Советский Союз не надо", — считает Дмитрий Медведев.

"Это было очень сложное государство", — сказал глава правительства, а молодежи, которая хочет там очутиться, задал вопрос: "А где очутиться? У пустой полки в магазине? Или в очереди за сапогами?"

Медведев напомнил, что в СССР практически ничего не было — даже в таком городе, как Ленинград, хоть и были определенные социальные гарантии.

"Это правда, и это очень важно", — добавил глава правительства.

По его словам, "какие-то вещи нам надо брать на вооружение сегодня, но эти гарантии также идеализировать нельзя".

В качестве примера Дмитрий Медведев привел бесплатную систему здравоохранения в СССР. Вопрос, по его словам, в том, какой она была?

Он припомнил, в частности, медосмотры в школе, которые заключались в том, что у школьников только мерили вес и рост.

Вместе с тем, премьер РФ позитивно оценил систему образования в СССР, отметив, что отдельные ее элементы можно было бы позаимствовать и сегодня.

Далее последовал вопрос о времени, последовавшем за развалом СССР. Главу правительства спросили, что бы он хотел изменить, если бы вернулся в 1990-е годы?

Медведев признал, что тогда Россия жила сложно, было много проблем.

"Но менять что-либо в прошлом не стоит, так как этот период очень важен в развитии нашей страны", — сказал премьер и добавил, что тогда тоже "происходило много хорошего".

Он припомнил, как в юности сам ходил к заместителю директора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки, которую вел, а 1990-е, по сути, открыли стране весь музыкальный мир.

"В 1990-е годы вся эта картинка развернулась во всей своей пестроте и яркости", — сказал Дмитрий Медведев и добавил, что он лично ничего бы не менял, поскольку происходило много сложных, но важных событий.

"Вот у меня в 1995 году произошло важное событие – сын родился. Чего там менять? Все нормально", — считает российский премьер.