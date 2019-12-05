Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга получили сообщение о "минировании" 22 станций метро, а также ряда медицинских и учебных заведений города. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой источник в силовых структурах Северной столицы​​​.

Официального подтверждения этих данных информагентство не приводит.

Сообщения о взрывчатке в петербургских судах, школах и других учреждениях начали поступать на прошлой неделе. Во всех случаях опасных веществ обнаружено не было. Такие же сообщения регулярно поступают и в московские правоохранительные органы с конца ноября. В частности, "минировали" Храм Христа Спасителя и Центральную клиническую больницу. Эти угрозы также оказались ложными.

Ранее 5 декабря в Москве начали проверку в ряде школ и судов в Москве. Из учебных заведений были эвакуированы порядка 2 тысяч человек.