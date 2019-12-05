Трансфер Рауша привел к скандалу. "Динамо" могут наказать

Решение Арбитражного суда Москвы, который снял с футбольного "Динамо" обязательства по выплате агентских вознаграждений за трансфер Владимира Рауша, привело к скандалу. Компания Golden Toys LLP готова опротестовать вердикт в РФС и даже на уровне CAS.

Готовность оспаривать решение, вынесенное в пользу "Динамо", в Российском футбольном союзе и в международном Спортивном арбитражном суде решение столичного арбитража связан с тем, что в компании считают: факт подачи иска является нарушением регламента РФС, поскольку субъектам футбола запрещено выносить споры на рассмотрение государственных судебных органов.

Арбитражный суд ранее признал недействительным договор, заключенный между "Динамо" и Golden Toys, сообщает "Коммерсант". Этим своим вердиктом с клуба сняты обязательства по выплате агентского вознаграждения за переход Рауша в размере 750 тыс. евро. Агентская компания считает, что за подобное нарушение "Динамо" грозит наказание в виде запрета на регистрацию новичков в рамках одного или двух трансферных периодов.