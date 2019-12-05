Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

Актриса Эмма Стоун объявила о помолвке. Звезда картин "Ла-Ла Ленд", "Бердмэн" и "Фаворитка" собралась замуж за продюсера и режиссера Дэйва Маккэри.

О помолвке с актрисой Маккэри сообщил в Instagram. Он опубликовал фото с возлюбленной, на котором Стоун продемонстрировала помолвочное кольцо.

Актриса и режиссер встречаются с 2017 года. Как отмечает Metro, они составили одну из самых талантливых пар Голливуда. 34-летний Маккэри дважды был номинирован на американскую телевизионную премию "Эмми", а Стоун получила "Оскар" за роль в "Ла-Ла Ленде" и номинировалась на эту премию за роль в "Фаворитке".