Философский вопрос: премьер об Интернете и телевидении

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что чаще предпочитает в качестве источника информации Интернет, а не телевидение.

"Мне легче залезть в гаджет или посмотреть в компьютере те же самые новости. Это специфика моей работы", — пояснил премьер-министр в ежегодном итоговом интервью. Прямую трансляцию вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

При этом Медведев подчеркнул, что вопрос выбора между Интернетом и телевидением относится к числу философских.

"Глубина проникновения у телевидения пока лучше. Если говорить о мобильности источника информации, о целевой аудитории, то Интернету нет конкуренции", — объяснил он.

Однако к очевидным минусам Интернет Медведев отнес отсутствие ответственности из-за степени верификации, которая "стремится к нулю".

Ранее, отвечая на соответствующий вопрос, глава российского кабинета министров еще раз разъяснил суть законопроекта "О суверенном Интернете" и заверил, что "никто ничего закрывать не собирается".

"Цель законопроекта совершенно в другом — чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет", — подчеркнул Медведев.

"YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube", — сказал Медведев, напомнив, что политика компании тоже меняется и становится более строгой.