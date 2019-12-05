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5 декабря 201914:50

Футбольный ЦСКА не нуждается в бесплатных билетах от "Краснодара"

twitter.com/FCKrasnodar

Футболисты столичного ЦСКА 7 декабря сыграют на выезде с "Краснодаром" в рамках 19-го тура чемпионата России. Руководство "быков" планировало обеспечить армейских болельщиков бесплатными билетами, однако гости от такой благотворительности отказались.

Как известно, "Краснодар" всем фанатам приезжающих команд предоставляет бесплатный проход на арену, надеясь, что взамен они не станут жечь файеры и ругаться матом. "Мы получили от них официальное письмо, в котором просят не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги", – написал в Twitter коммерческий директор "Краснодара" Арам Фундукян.

Представители ЦСКА пока не пояснили, по какой причине отказываются от бесплатных билетов. Напомним, что встреча "Краснодара" и ЦСКА состоится 7 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.

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